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07:32, 24 декабря 2024Путешествия

Российский тревел-блогер назвал самый безопасный город в мире

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: BERK OZDEMIR / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в Гонконге и назвал его самым безопасным городом в мире. Своей историей он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

«В темный переулок можно зайти без опасений в любое время. Что интересно, безопасность просто чувствуется. Ты идешь по улице и понимаешь, что какое-то происшествие почти исключено, хотя город, например, полон мигрантов из стран Юго-Восточной Азии», — объяснил автор.

По словам блогера, местные жители очень послушные граждане. На светофорах все стоят мирно, а в кафе можно оставить свой телефон без присмотра на какое-то время.

Ранее этот же тревел-блогер пожил неделю в хостеле Гонконга с китайцами и признался, что убедился в худших стереотипах о них. По его словам, жители Поднебесной постоянно «громко сморкались, отрыгивали, отхаркивали и всячески шумели».

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