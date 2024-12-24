Русский язык стал седьмым языком мира по распространенности

Русский язык занял седьмое место в мире по распространенности

Русский язык занял седьмое место в мире по распространенности и числу его носителей. Об этом сообщает РИА Новости в ходе проведенной Государственным институтом имени Пушкина презентации доклада «Итоги реализации мероприятий в сфере поддержки русского языка».

«По параметру "распространенность языков мира" русский язык занимает седьмое место. Параметр учитывал следующие показатели: языки по числу говорящих на данном языке, количество носителей языка и владеющих им как мировым и иностранным», — отметили авторы доклада в ходе пресс-конференции.

Эксперты также добавили, что среди критериев распространенности оказалась численность государств, где существует ареал применения языка. Кроме того, авторы учли тот факт, что русский является четвертым языком международных организаций.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскритиковал решение компании «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») убрать русский язык из билетов на поезда. По его словам, это не поможет побороть замедление поездов и нормальной стирки и сушки постельного белья. Кроме того, Дубинский в шутку призвал украинцев к борьбе с кириллицей и цифрами, так как ими тоже пользуются в России.