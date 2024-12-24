Apple нашла способ ускорить компьютеры

Apple выпустит компьютеры с разделенными центральным и графическим процессорами

Новые компьютеры Apple получат разделенный центральный и графический процессоры. Об этом в X заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

По информации специалиста, в американской корпорации нашли способ заметно повысить производительность своих компьютеров. Модели 2025 года получат чип Apple Silicon с новой компоновкой, где центральный и графический процессоры будут разделены.

Новая компоновка, получившая название System-in-Integrated-Chips-Molding-Horizontal (SoIC-mH), будет актуальна для процессоров M5 Pro, M5 Max и M5 Ultra. Компьютеры Mac на базе M5 будут иметь совмещенные, как раньше, процессор и графический ускоритель.

Мин-Чи Ко заметил, что новая компоновка «серверного уровня» позволит значительно улучшить производительность и тепловые характеристики процессора. Ко рассказал, что модели на базе M5 Pro и M5 Max появятся в первом и втором кварталах 2025 года. Устройства на базе процессора M5 Ultra будут доступны уже в 2026 году.

Американский IT-гигант выпустил первые компьютеры на базе процессоров собственного производства Apple Silicon в ноябре 2020 года. В настоящий момент все выпускаемые Apple компьютеры Mac работают на чипах серии M.

В конце октября корпорация Apple начала продавать компьютеры Mac с минимальными 16 гигабайтами оперативной памяти. До этого в линейке компании были устройства, оснащенные 8 гигабайтами оперативной памяти.