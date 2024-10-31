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12:30, 31 октября 2024Наука и техника

Apple увеличила память во всех компьютерах

Компьютеры Apple начали продавать с 16 вместо 8 гигабайт оперативной памяти

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Корпорация Apple начала продавать компьютеры Mac с минимальными 16 гигабайтами оперативной памяти. На это обратило внимание издание The Verge.

После анонса ноутбуков MacBook Pro на базе чипа M4 журналисты заметили, что Apple убрала из продажи все компьютеры, имеющие 8 гигабайт памяти. Теперь при оформлении заказа в интернет-магазине компании потребителям предлагают модели минимум с 16 гигабайтами оперативной памяти.

«Это изменение кладет конец долгой эре с 8 гигабайтами оперативной памяти по умолчанию на Mac потребительского класса», — подчеркнули журналисты. По их словам, Apple неоднократно критиковали за то, что корпорация экономит на потребителях. Также в материале говорится, что 8 гигабайт памяти в качестве стандарта для Mac появились в 2016 году.

Специалисты The Verge связали увеличение объема памяти с внедрением нейросети Apple Intelligence, для работы которой необходимы значительные ресурсы компьютера. Также они отметили, что апгрейд компьютеров Mac до большего объема оперативной памяти все еще обходится дорого: так, версия iMac с 24 гигабайтами стоит на 200 долларов дороже обычной модификации, с 32 гигабайтами — на 400 долларов дороже.

В апреле руководители Apple в интервью китайскому изданию ITHome объяснили, почему корпорация продолжает выпускать компьютеры с 8 гигабайтами оперативной памяти. По их мнению, пользователям хватает стартового набора памяти.

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      Андрей Ставицкий
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