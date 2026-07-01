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20:20, 1 июля 2026Ценности

Марк Эйдельштейн с голым торсом снялся для рекламы

Актер Марк Эйдельштейн в откровенных образах снялся для «Кинопоиска»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Калинин / @kinopoisk

Российский актер Марк Эйдельштейн в откровенных образах снялся для рекламы сервиса «Кинопоиск». Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) онлайн-кинотеатра.

На одном из размещенных снимков 24-летний артист предстал в необычной позе, надев серые шорты. При этом он продемонстрировал голый торс с рельефным прессом, частично прикрывшись белой майкой.

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7 мая 2019

В марте Марк Эйдельштейн привлек внимание иностранных журналистов на модном показе. Артиста в кожаных брюках, синей водолазке и пиджаке запечатлели на фоне Эйфелевой башни.

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