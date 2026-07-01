ВСУ выпустили в сторону России больше сотни дронов

Минобороны России: Системы ПВО сбили 133 украинских беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России больше сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Всего российским военнослужащим удалось сбить 133 беспилотника над регионами страны и Азовским морем.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что в ночь с 30 июня на 1 июля Киев выпустил по российским регионам 179 беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали семнадцать субъектов федерации, среди которых Калужская, Орловская и Астраханская области, а также Ставропольский край и Московский регион.