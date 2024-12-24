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10:18, 24 декабря 2024Экономика

Сотни директоров американских компаний уволились в ожидании инаугурации Трампа

Challenger Gray: 327 гендиректоров компаний США покинули свои посты в 2024 году
Дмитрий Воронин

Фото: Cheney Orr / Reuters

Рекордные 327 генеральных директоров компаний в США покинули свои посты в 2024 году в ожидании прихода к власти избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на западные СМИ, приводящие данные консалтинговой компании Challenger Gray, сообщает ТАСС.

Сотни увольнений в этой сфере объясняют близящейся инаугурацией республиканца, обещающего ввести повышенные импортные пошлины на зарубежные товары. «Я уйду прежде, чем мне придется разбираться со всем этим», — приводятся в публикации слова некоторых из них. Согласно представленной информации, предыдущий рекорд (312 увольнений) был зафиксирован в 2019 году, когда Трамп также работал в Белом Доме.

Эксперты полагают, что речь идет о все более активном уходе топ-менеджеров в частные организации, где «можно заработать больше денег, чем на посту главы публичной компании».

Вновь победивший на выборах Дональд Трамп пока официально не сменил Джо Байдена на президентском посту, но уже успел заявить о намерении установить контроль над Гренландией и Панамским каналом, а также рассказать канадцам о преимуществах вступления в состав США в качестве 51-го штата. Странам Евросоюза новый глава государства пригрозил введением пошлин, если они не начнут покупать американские нефть и газ.

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