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05:29, 24 декабря 2024Россия

Стали известны подробности освобождения Новопустынки

Минобороны России раскрыло подробности освобождения Новопустынки в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министерство обороны России раскрыло подробности освобождения Новопустынки в Донецкой народной республике (ДНР), передает РИА Новости.

Отмечается, что расчетами разведывательных беспилотников были обнаружены огневые позиции и места скопления живой силы противника в близлежащих от населенного пункта лесополосах, которые затем были уничтожены штурмовиками. По целям были нанесены артиллерийские удары, также были задействованы расчеты ударных дронов с системами сброса боеприпасов.

В оборонном ведомстве рассказали, что штурм Новопустынки осуществлялся малыми группами с трех сторон. Сначала был нанесен удар в лоб по обороне украинских войск, благодаря чему удалось захватить первые дома.

«После этого обходные группы зашли во фланги обороны противника. Украинские боевики предпринимали попытку переброски подкрепления для контратаки, но были остановлены огнем артиллерии и минными заграждениями. Часть техники и личного состава ВСУ была уничтожена, остальные покинули поле боя, спасаясь бегством», — говорится в сообщении.

Новопустынка перешла под контроль Вооруженных сил (ВС) России 20 декабря. Населенный пункт находится под контролем подразделений группировки войск «Центр».

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