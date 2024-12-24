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11:32, 24 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о требованиях Киева к ЕС прекратить помощь украинским беженцам

El Pais: Киев требует от ЕС прекратить помощь украинским беженцам
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Киев требует от стран Европейского союза (ЕС) прекратить помощь украинским беженцам, чтобы граждане страны вернулись на родину. Об этом сообщила испанская газета El Pais.

«Киев рассматривает всевозможные варианты решения проблемы [с возвращением беженцев]. Он выступает за то, чтобы страны-члены ЕС в качестве меры давления прекратили помощь беженцам, а мужчины военного возраста не имели доступа к консульским услугам», — говорится в тексте статьи.

При этом отмечается, что украинские власти надеются вернуть в страну до 10 миллионов человек, проживающих за рубежом. С этой целью также было создано Министерство национального единства. При этом социолог аналитического центра имени Разумкова Ольга Пищулина отмечает, что никто не знает, каким образом Киев планирует вернуть своих граждан, так как механизмов для этого пока нет.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что Украину с 2022 года покинули около 1,2 миллиона мужчин. Она также подчеркнула, что недавно созданное Министерство единства может заниматься учетом голосов зарубежных украинцев во время будущих выборов.

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