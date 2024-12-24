Трамп прокомментировал обвинения в адрес своего бывшего фаворита

Newsweek: Трамп описал отчет по обвинениям Гетца как «крайне несправедливый»

Бывший конгрессмен от Республиканской парти и экс-сенатор от штата Флорида Мэтт Гетц заявил, что получил записку от избранного президента США Дональда Трампа, в которой он описал отчет Комитета по этике Палаты представителей по факту обвинений в неправомерном поведении в его адрес как «крайне несправедливый». Об этом сообщает Newsweek.

Гетц опубликовал в социальной сети X фотографию записки, написанной в статье об отчете консервативного издания The Federalist. «Я получил замечательную записку от президента Трампа», — написал он.

Трамп выдвинул Гетца на пост следующего генерального прокурора, однако позднее республиканец снял свою кандидатуру с рассмотрения после общественного резонанса. Как отмечает издание, в записке говорится, что Трамп продолжает поддерживать его.

Ранее Гетца обвинили в участии в незаконном бизнесе по организации проституции и в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. К такому выводу пришли в комиссии Палаты представителей Конгресса США по этике.