Тренер назвал способ добиться плоского живота

Фитнес-блогер Роман Овчаров назвал способ добиться плоского живота. Его слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовал тренировать кор — большую группу мышц позвоночного и тазобедренного отдела. Для начала он посоветовал делать скручивания с поднятыми ногами, подъемы таза, а также планку.

Следующим станет упражнение «каракатица». Для его выполнения нужно лечь на спину, согнув ноги в коленях и вытянув руки наверх, затем необходимо поднять таз и приставить его на то же место, что и лопатки, и продолжать шагать таким же образом. Последним станет упражнение «ласточка».

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от свисающего живота. Тренер рекомендовала делать боковые скручивания и скручивания лежа к согнутым ногам.

