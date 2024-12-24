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07:51, 24 декабря 2024Спорт

Тренер назвал способ добиться плоского живота

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-блогер Роман Овчаров назвал способ добиться плоского живота. Его слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовал тренировать кор — большую группу мышц позвоночного и тазобедренного отдела. Для начала он посоветовал делать скручивания с поднятыми ногами, подъемы таза, а также планку.

Следующим станет упражнение «каракатица». Для его выполнения нужно лечь на спину, согнув ноги в коленях и вытянув руки наверх, затем необходимо поднять таз и приставить его на то же место, что и лопатки, и продолжать шагать таким же образом. Последним станет упражнение «ласточка».

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от свисающего живота. Тренер рекомендовала делать боковые скручивания и скручивания лежа к согнутым ногам.

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