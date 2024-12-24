Три человека погибли в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье три человека погибли в результате столкновения машины с автобусом

В Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с автобусом, три человека погибли. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, 24 декабря на третьем километре автодороги «ММК-Никольское-Горки» мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем марки «ВАЗ», допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом.

«В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки погибли на месте. Один пассажир с телесными повреждениями госпитализирован. В автобусе пострадавших нет», — уточнили в полиции.

Ранее в Подмосковье произошли две массовые аварии с участием 12 машин.