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22:41, 24 декабря 2024Россия

Три человека погибли в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье три человека погибли в результате столкновения машины с автобусом
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Lucian Alexe / Unsplash

В Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с автобусом, три человека погибли. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, 24 декабря на третьем километре автодороги «ММК-Никольское-Горки» мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем марки «ВАЗ», допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом.

«В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки погибли на месте. Один пассажир с телесными повреждениями госпитализирован. В автобусе пострадавших нет», — уточнили в полиции.

Ранее в Подмосковье произошли две массовые аварии с участием 12 машин.

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