Турист принял галлюциногенные грибы во время рождественского отдыха с девушкой и не выжил

Daily Mail: британец принял галлюциногенные грибы в Таиланде и не выжил

Британский турист отправился на рождественский отдых с девушкой в Таиланд, принял галлюциногенные грибы и не выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что у 25-летнего парня возникла «ужасная реакция» из-за употребления грибов. Прибывшие на место медики выяснили у девушки туриста, что они купили это вещество в близлежащем магазине. Сотрудники полиции провели обыск и арестовали владельца.

Предполагается, что в кладовой обнаружили семь килограммов галлюциногенных грибов.

Ранее пара британских туристов употребила на отдыхе в Таиланде наркотики и была найдена бездыханной в номере отеля. 36-летняя Ребекка Тернер и ее молодой человек Сэм поселились в гостинице в Бангкоке.