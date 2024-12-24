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20:37, 24 декабря 2024Путешествия

Турист принял галлюциногенные грибы во время рождественского отдыха с девушкой и не выжил

Daily Mail: британец принял галлюциногенные грибы в Таиланде и не выжил
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: nitinut380 / Shutterstock / Fotodom  

Британский турист отправился на рождественский отдых с девушкой в Таиланд, принял галлюциногенные грибы и не выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что у 25-летнего парня возникла «ужасная реакция» из-за употребления грибов. Прибывшие на место медики выяснили у девушки туриста, что они купили это вещество в близлежащем магазине. Сотрудники полиции провели обыск и арестовали владельца.

Предполагается, что в кладовой обнаружили семь килограммов галлюциногенных грибов.

Ранее пара британских туристов употребила на отдыхе в Таиланде наркотики и была найдена бездыханной в номере отеля. 36-летняя Ребекка Тернер и ее молодой человек Сэм поселились в гостинице в Бангкоке.

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