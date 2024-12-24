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15:43, 24 декабря 2024Путешествия

Туристка отправилась в рождественский круиз с семьей, прыгнула за борт и не выжила

Daily Mail: 48-летняя туристка отправилась в круиз и прыгнула с палубы
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Bene Riobó / Wikimedia

48-летняя туристка отправилась в рождественский круиз с семьей, прыгнула за борт и приземлилась на нижней палубе. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, лайнер Sky Princess возвращался во Флориду из восьмидневного плавания. Женщина хотела прыгнуть в воду с самой высокой палубы, но вместо этого приземлилась на нижнюю и не выжила. Очевидцы пытались оказать ей первую помощь, но безуспешно.

Ранее сотрудник круизной компании MSC Cruises показал путешественникам самую дорогую каюту роскошного лайнера MSC Seaside и восхитил подписчиков. Автор видео по имени Андреас Крусерос отметил, что эту каюту называют королевским люксом.

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