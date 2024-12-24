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08:07, 24 декабря 2024Силовые структуры

Уголовное дело возбудили из-за нападения домашних собак на 68-летнюю россиянку

СК: на пенсионерку под Хабаровском напали домашние собаки, возбуждено дело
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на 68-летнюю пенсионерку в Ванинском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Хабаровскому краю.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным СК, женщину без признаков жизни и со следами укусов животных обнаружили во вторник, 24 декабря, в поселке Октябрьский. Предполагаемая хозяйка домашних собак уже установлена.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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