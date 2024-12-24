В Госдуме заступились за «бабушкин» ремонт

Несмотря на возраст, мебель из СССР может оказаться лучше новой по многим параметрам. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, передает Life.ru.
Парламентарий заступился за «бабушкин» ремонт и отметил, что стереотип о старомодности советской мебели несправедлив. По его словам, многие предметы интерьера тех времен качественнее современных аналогов, а также могут удачно вписаться в интерьер при минимальной реставрации.
В качестве примера Гаврилов привел знаменитые кресла на тонких ножках 60-70-х годов, которые подходят для стиля лофт или скандинавского минимализма, а также до сих пор актуальные серванты. Он также отметил компактность старых диванов-трансформеров, ощущение уюта от советских ковров и сохранившуюся популярность «венских стульев».
Депутат подчеркнул, что советская мебель отличается высоким качеством и долговечностью благодаря натуральному дереву в составе. Реставрация таких предметов вместо покупки новых позволяет сократить не только расходы, но и влияние на экологию.
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