В Госдуме заступились за «бабушкин» ремонт

Депутат Гаврилов: мебель из СССР может быть лучше новой

Несмотря на возраст, мебель из СССР может оказаться лучше новой по многим параметрам. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, передает Life.ru.

Парламентарий заступился за «бабушкин» ремонт и отметил, что стереотип о старомодности советской мебели несправедлив. По его словам, многие предметы интерьера тех времен качественнее современных аналогов, а также могут удачно вписаться в интерьер при минимальной реставрации.

В качестве примера Гаврилов привел знаменитые кресла на тонких ножках 60-70-х годов, которые подходят для стиля лофт или скандинавского минимализма, а также до сих пор актуальные серванты. Он также отметил компактность старых диванов-трансформеров, ощущение уюта от советских ковров и сохранившуюся популярность «венских стульев».

Депутат подчеркнул, что советская мебель отличается высоким качеством и долговечностью благодаря натуральному дереву в составе. Реставрация таких предметов вместо покупки новых позволяет сократить не только расходы, но и влияние на экологию.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев рассказал, как дешево и эффективно скрыть кривую стену в квартире. По его словам, сделать это можно при помощи обоев.