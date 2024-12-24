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13:44, 24 декабря 2024Экономика

В Госдуме заступились за «бабушкин» ремонт

Депутат Гаврилов: мебель из СССР может быть лучше новой
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alexei Moschenkov / Globallookpress.com

Несмотря на возраст, мебель из СССР может оказаться лучше новой по многим параметрам. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, передает Life.ru.

Парламентарий заступился за «бабушкин» ремонт и отметил, что стереотип о старомодности советской мебели несправедлив. По его словам, многие предметы интерьера тех времен качественнее современных аналогов, а также могут удачно вписаться в интерьер при минимальной реставрации.

В качестве примера Гаврилов привел знаменитые кресла на тонких ножках 60-70-х годов, которые подходят для стиля лофт или скандинавского минимализма, а также до сих пор актуальные серванты. Он также отметил компактность старых диванов-трансформеров, ощущение уюта от советских ковров и сохранившуюся популярность «венских стульев».

Депутат подчеркнул, что советская мебель отличается высоким качеством и долговечностью благодаря натуральному дереву в составе. Реставрация таких предметов вместо покупки новых позволяет сократить не только расходы, но и влияние на экологию.

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