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17:49, 24 декабря 2024Культура

В клипе Седоковой нашли пугающий пророческий кадр

Пользователи нашли в клипе Анны Седоковой страшный кадр с телом мужчины в мешке
Андрей Шеньшаков

Кадр: «Клипы HD» / «ВКонтакте»

В старом клипе певицы Анны Седоковой нашли пророческий и пугающий кадр. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Аргументы и Факты».

Поклонники артистки обратили внимание на видео к песне «Шантарам», в котором артистка танцует над телом мужчины, обернутым в полиэтилен. В этом усмотрели пророческие кадры о трагедии, произошедшей с бывшим мужем Анны, баскетболистом Янисом Тиммой.

По мнению пользователей, именно в год выхода клипа и трека, в 2019-м, Седокова и Тимма познакомились. Спортсмен даже выкладывал в социальных сетях кадры под песню «Шантарам».

Ранее известный продюсер назвал возможную причину развода Седоковой с третьим мужем.

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