В Кремле высказались о крушении танкеров в Черном море

Песков: вводить режим ЧС из-за крушения танкеров в Черном море не планируется

Вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за крушения танкеров в Черном море не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Масштаб экологической катастрофы в Черном море большой, потребуются дополнительные ресурсы — время, силы и средства — для ликвидации ее последствий», — высказал позицию Кремля Песков.

При этом пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что планов вводить ЧС федерального характера нет. «Все будет зависеть от рекомендаций специалистов, которые работают на местах», — уточнил он.

О крушении двух танкеров в Керченском проливе — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — стало известно 15 декабря. Позже появилась информация об утечке мазута и на третьем танкере — «Волгонефть-109». Предварительно, причиной происшествий стали неблагоприятные погодные условия.

Мазут, попавший на пляжи Черноморского побережья, планируют убрать к февралю 2025 года.