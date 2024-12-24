В Кремле высказались о визите президента Ирана в Москву

Песков: Кремль не ожидает визита президента Ирана на новогодних праздниках

Кремль не ожидает визита президента исламской республики Иран Масуда Пезешкиана в Москву на новогодних праздниках. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В новогодние праздники (...) нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что Иран и Россия могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве уже во второй половине января 2025 года. По словам посла Ирана в России Казема Джалали, соглашение подготовлено, но будет подписано во время отдельного визита президента исламской республики в Москву.