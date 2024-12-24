В ЛНР сообщили о серьезном усилении интенсивности ударов ВСУ по мирным жителям

Марочко: ВСУ в 3-4 раза усилили интенсивность ударов по жителям Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 3-4 раза усилили интенсивность ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Кременной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной Милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«По характеру действий противника можно говорить о том, что замыслом боевиков является уничтожение критически важной инфраструктуры, лишение города электро- и газоснабжения, нарушение нормального функционирования муниципалитета и графика восстановительных работ, а также запугивание местного населения», — написал он.

По словам бывшего военнослужащего, украинские военные наносят удары по всему городу, включая центр, где скапливаются мирные жители. Он подчеркнул, что ВСУ пытаются лишить Кременную электро- и газоснабжения, а также запугать местное население.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела села Каиры в регионе ВСУ пострадали три человека. Он подчеркнул, что одним из пострадавших оказался ребенок.