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16:36, 24 декабря 2024Бывший СССР

В Молдавии выявили сеть нелегальной миграции с Украины

Пограничная служба Молдавии раскрыла сеть нелегальной миграции с Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Aurel Obreja / AP

Пограничная служба Молдавии раскрыла организованную сеть нелегальной миграции с Украины, передает РИА Новости.

«Удалось разоблачить хорошо организованную сеть нелегальной миграции, состоящую из граждан Молдавии и Украины», — указано в сообщении пограничной полиции.

Отмечается, что сеть действовала вдоль границы между районами Окница со стороны Молдавии и Могилева-Подольского со стороны Украины, способствуя легализации прибывших с Украины мигрантов в Молдавии.

За каждого из них, как указывается, организаторы получали около 6,5 тысячи долларов.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что в воскресенье, 22 декабря, число пересекших границу граждан достигло рекордных 150 тысяч человек. Отмечается, что наибольший пассажиропоток зарегистрирован на границе с Польшей.

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