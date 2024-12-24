В Молдавии выявили сеть нелегальной миграции с Украины

Пограничная служба Молдавии раскрыла сеть нелегальной миграции с Украины

Пограничная служба Молдавии раскрыла организованную сеть нелегальной миграции с Украины, передает РИА Новости.

«Удалось разоблачить хорошо организованную сеть нелегальной миграции, состоящую из граждан Молдавии и Украины», — указано в сообщении пограничной полиции.

Отмечается, что сеть действовала вдоль границы между районами Окница со стороны Молдавии и Могилева-Подольского со стороны Украины, способствуя легализации прибывших с Украины мигрантов в Молдавии.

За каждого из них, как указывается, организаторы получали около 6,5 тысячи долларов.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что в воскресенье, 22 декабря, число пересекших границу граждан достигло рекордных 150 тысяч человек. Отмечается, что наибольший пассажиропоток зарегистрирован на границе с Польшей.