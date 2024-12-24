В Подмосковье стало медленнее дорожать жилье

«Ферро-Строй»: темп роста цен на новостройки в Подмосковье снизился в семь раз

По итогам ноября на рынке новостроек Подмосковья было зафиксировано значительное снижение темпов роста средней цены квадратного метра. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на группу компаний «Ферро-Строй».

Так, в ноябре стоимость «квадрата» в новой квартире в регионе составила 190,2 тысячи рублей. Это на 1,3 процента больше, чем в январе 2024 года и на 9,2 процента — чем в 2023 году. Эксперты связывают замедление динамика роста цен с зависимостью Московской области от льготной ипотеки, которая завершилась в июле текущего года.

«Спрос на новостройки Подмосковья в 2024 году просел на 21,9 процента. В январе — ноябре текущего года совершено 40,3 тыс. сделок против 51,6 тысячи за аналогичный период 2023 года», — рассказал управляющий партнер «Ферро-Строй» Григорий Ваулин. Он добавил, что новостройки в области доступнее, чем в Москве — большинство из них попадало под льготную ипотеку под восемь процентов.

Ранее сообщалось, что московские девелоперы начали снижать реальные цены на новостройки. По словам экспертов, другие инструменты стимулирования спроса перестали работать.