В приграничных регионах России стали использовать домофоны для экстренных оповещений

Куренков заявил об использовании домофонов для оповещений в приграничье России

МЧС стало использовать домофоны для экстренных оповещений в приграничных регионах России. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков, передает РИА Новости.

Министр пояснил, что экстренная информация с помощью домофонов уже доводится в Курской, Белгородской, Брянской областях.

По информации Куренкова, подключение домофонной связи многоквартирных домов к системам оповещения также протестировали в Санкт-Петербурге, Липецкой и Владимирской областях.

«В Пермском крае на домофоны жителей попробовали передавать экстренную информацию от мобильного приложения "МЧС России" — получилось», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что четыре жителя Белгородской области получили ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Трем женщинам и одному мужчине начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.