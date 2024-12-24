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12:50, 24 декабря 2024Бывший СССР

В Раде обратились к Зеленскому для принятия двух законов о демобилизации

Нардеп Гончаренко обратился к Зеленскому для принятия законов о демобилизации
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил его подписать принятые парламентом законы, касающиеся мобилизации. Об этом нардеп рассказал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что закон № 11379 был принят Верховной Радой 9 октября. Он касается запрета мобилизации ограниченно годных в возрасте до 25 лет. Гончаренко подчеркнул, что очень долго добивался его голосования. Депутат также попросил президента подписать закон № 11531, который был принят 20 ноября. Он предоставляет право на увольнение тем, чьи родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Ранее сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пригрозили отправкой на фронт в случае невыполнения обязательного плана по мобилизации. При этом официально наличие таких планов отрицается.

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