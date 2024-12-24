В России девять младенцев попали в больницу после новогоднего утренника

В Екатеринбурге девять младенцев попали в больницу после новогоднего утренника

Девять младенцев попали в больницу после детского утренника в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, пострадали дети десяти и одиннадцати месяцев — их госпитализировали с признаками острой кишечной инфекцией, врачи поставили детям диагноз «норовирус».

Родители 20 декабря самостоятельно организовали новогоднее мероприятие в студии праздника. Всего на нем находились 24 ребенка и 27 взрослых, питание на торжество родители заказали в службе доставки.

«На мероприятии присутствовали мама с ребенком, которые за сутки до встречи обращались за медпомощью... Однако родительница не сочла болезнь ребенка поводом пропустить коллективное торжество. У этого ребенка при госпитализации после утренника также выявлен норовирус второго типа», — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее в Татарстане воспитательница швырнула ребенка на пол во время репетиции новогоднего утренника, это попало на видео. Впоследствии воспитательница была уволена.