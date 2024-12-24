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11:52, 24 декабря 2024Россия

В России две загоревшиеся после ДТП фуры полностью перекрыли федеральную трассу

В Красноярском крае две фуры загорелись на федеральной трассе и перекрыли ее
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае две фуры загорелись после ДТП и полностью перекрыли дорогу. Об этом сообщило региональное управление МВД в Telegram-канале.

Авария, которая полностью перекрыла движение по федеральной трассе, произошла на 961-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». Там после столкновения двух фур и легкового авто загорелись два большегруза. Информации о пострадавших пока нет.

«На месте работают сотрудники ДПС и оперативные службы. Учитывайте данную информацию при планировании маршрута движения», — говорится в сообщении министерства.

На опубликованных ведомством кадрах видны горящие грузовики, черный дым от которых поднимается в воздух. Один из большегрузов лежит на боку.

Ранее на Московской кольцевой автодороге (МКАД) грузовик с водкой попал в аварию и перевернулся. Груженная водкой фура Scania влетела в отбойник, после чего транспортное средство развернуло и опрокинуло на бок. Водитель большегруза пострадал.

ЖЗЛ
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