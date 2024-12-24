Депутат Чепа согласился со словами Орбана о завершении украинского конфликта

Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о завершении украинского конфликта в 2025 году могут быть верны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что темпы урегулирования во многом будут зависеть от выборов на Украине.

«Я тоже уверен, что в наступающем году конфликт закончится. Конечно, если будут предприняты какие-то неординарные шаги со стороны НАТО, процесс может затянуться, — подчеркнул Чепа. — Также думаю, что многое будет зависеть от предстоящих выборов на Украине — они должны состояться. И полагаю, что результат будет не в пользу Зеленского».

Политик также добавил, что за годы противостояния страна уже практически утратила свою государственность, впав в полную зависимость от Запада, и восстановиться ей будет непросто.

«Это колоссальные долги, проданные земли и предприятия, полная политическая и экономическая зависимость. А если примут новый закон о мобилизации, это повергнет Украину в еще больший демографический кризис, и страна практически потеряет свое будущее», — заключил депутат.

Ранее Орбан заявил, что украинский конфликт завершится в 2025 году. По его мнению, это произойдет либо путем мирных переговоров, либо в результате уничтожения одной из сторон.