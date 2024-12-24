Шкурлатов связал поставку ВСУ танков Leopard с очередной авантюрой Украины

Танки Leopard 1A5, которые Германия и Дания передали Вооруженным силам Украины (ВСУ), будут брошены в очередную авантюру, заявил председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов. Его слова приводит газета «Взгляд».

Эксперт рассказал, что ВСУ уже подготовили к наступлению две бригады, обученные на Западе. Однако пока их и некоторое количество западной техники держат в резерве. «На этом фоне можно предположить, что и поставленные сейчас танки тоже бросят в очередную авантюру», — отметил Шкурлатов.

По его мнению, украинские военные придержат всю полученную технику до формирования ударного кулака. «Не исключаю, что в их планах оккупация каких-то наших территорий, дабы в дальнейшем использовать их для торга. Тем более что на Украине понимают — мир в любом случае неизбежен», — заключил председатель «Офицеров России».

О том, что Германия и Дания передадут ВСУ 15 танков Leopard 1A5, стало известно ранее в декабре. Кроме того, Берлин отправит Киеву зенитный ракетный комплекс IRIS-T.