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14:05, 24 декабря 2024Экономика

В России захотели ввести ограничения для неплательщиков алиментов

Министр юстиции Чуйченко предложил ввести ограничения для злостных алиментщиков
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России необходимо ввести ограничения для неплательщиков алиментов, попавших в соответствующий реестр. С такой инициативой выступил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, сообщает ТАСС.

За примером можно обратиться к практике других государств, указал Чуйченко в ходе интервью телеканалу «Россия-24». Так, в Китае уклоняющимся от уплаты алиментов лицам запрещены полеты на самолетах в бизнес-классе, привел пример глава Минюста.

Работа над составлением внутрироссийских ограничений ведется в активном режиме, и в ближайшее время власти представят их на всеобщее обозрение, дал понять он.

С инициативой ужесточения наказания для алиментщиков в России ранее выступил руководитель комиссии Госсовета по направлению «Семья», губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Саму процедуру взыскания при этом важно автоматизировать, чтобы она не была унизительной, добавил он. В целом, по его словам, эта проблема стоит в стране достаточно остро, а задолженности по алиментам в российских регионах довольно высоки.

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