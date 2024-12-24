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23:02, 24 декабря 2024Россия

В России запустили «военный маркетплейс»

В России запустили «военный маркетплейс» для закупки комплектующих для дронов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В России в тестовом режиме запустили первый «военный маркетплейс». Об этом сообщает ТАСС.

Площадка, организованная партией «Единая Россия», Промсвязьбанком и Центром беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), создана для закупки дронов и их комплектующих. Например, на маркетплейсе можно будет приобрести раму, двигатели, винты и систему связи для самостоятельного сбора беспилотника.

Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил, что покупателями на маркетплейсе будут военнослужащие, для доступа на площадку надо будет пройти двухфакторную аутентификацию. При этом вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются.

В июне помощник президента России Алексей Дюмин заявил, что Минобороны включилось в производство беспилотников и нарастило количество выпускаемых видов.

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