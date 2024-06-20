Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:23, 20 июня 2024Наука и техника

В России заявили о наращивании производства БПЛА

Дюмин: Минобороны России нарастило производство БПЛА

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Минобороны РФ включилось в производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и нарастило количество выпускаемых видов. Об этом заявил помощник президента России Алексей Дюмин в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что помимо Минобороны в процесс включился также «Кулибин-клуб» Народного фронта.

«Народный фронт координирует эту работу, чтобы без бюрократии, без всяких барьеров выявить эти средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство», — сказал Дюмин.

В январе стало известно об испытаниях российского квадрокоптера «Перун-Ф», который вооружили противотанковым ракетным комплексом «Конкурс». Беспилотник предназначен для нанесения одиночных ударов по бронетехнике противника.

В июне в ролике Минобороны России рассказали о создании дрона «Перун». Аппарат с грузоподъемностью 200 килограммов работает под управлением российского программного обеспечения. «Перун» может доставлять тяжелые грузы, эвакуировать раненых и выполнять разведывательные задачи.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В российском вузе прошли обыски из-за покупки экзаменов, задержаны студенты и преподаватели. Дело разрабатывали два года

      В России снизились цены на один популярный летом товар

      Девушка забеременела и получила неожиданное требование от свекрови

      В России начнут собирать данные о незнании мигрантами русского языка

      Экономист назвал предел снижения курса юаня

      Раскрыто содержание договора России и Северной Кореи о стратегическом партнерстве

      Блогер описал поездку в США фразой «ничем не отличается от России»

      В МИД оценили усиление военного сотрудничества Парижа и Еревана

      Модель рассказала о просто так отдающих ей деньги мужчинах

      В России рассказали о сбивающих ATACMS комплексах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше