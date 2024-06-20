В России заявили о наращивании производства БПЛА

Дюмин: Минобороны России нарастило производство БПЛА

Минобороны РФ включилось в производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и нарастило количество выпускаемых видов. Об этом заявил помощник президента России Алексей Дюмин в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что помимо Минобороны в процесс включился также «Кулибин-клуб» Народного фронта.

«Народный фронт координирует эту работу, чтобы без бюрократии, без всяких барьеров выявить эти средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство», — сказал Дюмин.

В январе стало известно об испытаниях российского квадрокоптера «Перун-Ф», который вооружили противотанковым ракетным комплексом «Конкурс». Беспилотник предназначен для нанесения одиночных ударов по бронетехнике противника.

В июне в ролике Минобороны России рассказали о создании дрона «Перун». Аппарат с грузоподъемностью 200 килограммов работает под управлением российского программного обеспечения. «Перун» может доставлять тяжелые грузы, эвакуировать раненых и выполнять разведывательные задачи.