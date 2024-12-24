В российском регионе осудят семь автоподставщиков за получение выплат от страховых

В Красноярском крае осудят семь автоподставщиков за получение страховых выплат

В Красноярском крае осудят семь автоподставщиков за получение выплат от страховых. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Им предъявлено обвинение по статье 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») УК РФ.

По данным ведомства, эта организованная группа действовала в течение двух лет. Они инсценировали дорожно-транспортные происшествия (ДТП), после чего получали страховые выплаты. Злоумышленники заранее распределили роли между собой. Одни подбирали машины и места для совершения ДТП, другие занимались съемкой происшествия. Затем аферисты обращались в страховые компании за выплатами. Сотрудники полиции выявили около 50 таких эпизодов, ущерб по ним превысил 23 миллиона рублей.

Полицейские задержали семь подозреваемых. В ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты электронные носители информации, денежные средства, автомобили, документы, видеорегистратор и другие предметы. На их имущество наложен арест, часть ущерба они возместили добровольно.

Ранее сообщалось, что в российском городе осудили 18 автоподставщиков за получение выплат от страховых.

