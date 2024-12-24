В РПЦ порассуждали о связи «хорошей молитвы» с упавшими на Белгород бомбами ВС России

Митрополит Иоанн: белгородцы связали молитвы с неразорвавшимися бомбами

Белгородцы связали тот факт, что в 2023 году сдетонировали не все случайно упавшие на город бомбы Вооруженных сил России (ВС), с тем, что жители города возносили Богу «хорошие молитвы». Об этой связи в представлении жителей города порассуждал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, видео с его заявлением опубликовано на сайте местной епархии.

По словам митрополита, жители Белгорода в разговоре с ним сами провели параллель между инцидентом и пасхальной неделей, Светлой седмицей, и отметили, что серьезных разрушений удалось избежать лишь благодаря молитвам.

«Значит, хорошо молились и святитель Иоасаф [Белгородский] защитил нас», — привел Иоанн слова жителей города. «Если бы эти полторы тонны взрывчатки грохнулись на спящий город, я не представляю, каким бы был урон», — порассуждал о неразорвавшихся снарядах архиерей РПЦ.

В конце апреля 2023 года Минобороны России признало, что при выполнении полета воздушного судна над городом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В оборонном ведомстве также подтвердили, что из-за инцидента были повреждены жилые дома.

Один из очевидцев опубликовал видео с места инцидента. Автор кадров заявил, что «тут (на месте схода боеприпаса — прим. «Ленты.ру») просто нету пол-улицы». Другой свидетель происшествия сообщил, что от удара автомобиль отбросило на крышу продуктового магазина.