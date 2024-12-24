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18:18, 24 декабря 2024Россия

В СПЧ призвали создать надзор за помилованными в связи с участием в СВО

Фадеев призвал создать надзор за помилованными в связи с участием в СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Надзор за участниками специальной военной операции (СВО), которые ранее привлекались к ответственности по тяжким статьям Уголовного кодекса, помог бы предотвратить вероятные рецидивы преступлений. Об этом заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, чьи слова приводит ТАСС.

«Нужен надзор. Не наблюдение в уголовном смысле, так как они уже помилованы. Тут нужны отдельные законодательные инициативы», — сказал он.

Фадеев объяснил, что подобные меры следовало бы применять к тем гражданам, кто ранее привлекался к уголовной ответственности по тяжким статьям. Такое решение он назвал правильным.

Ранее президент России Владимир Путин отметил работу СПЧ, а также помощь членов совета участникам специальной военной операции и их семьям. Он также добавил, что совет активно помогает жителям территорий, которые до сих пор обстреливаются украинскими военными.

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