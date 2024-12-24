В украинской бригаде рассказали о подготовке властей к наплыву новобранцев

17-я бригада Нацгвардии Украины: ожидается большой наплыв новобранцев до 25 лет

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) ожидается большой наплыв новобранцев в возрасте до 25 лет из-за вероятного снижения мобилизационного возраста. Об этом сообщает украинское издание «Полтавщина» со ссылкой на представителя 17-й Полтавской бригады Национальной гвардии Украины Сергея Лунича.

«Вышестоящие мобилизационные органы заблаговременно поручили военным частям подготовиться к прибытию новобранцев, чтобы те, не теряя времени, приступили к боевой подготовке», — рассказал представитель украинской бригады.

Депутат Полтавского областного совета Алексей Матюшенко в комментарии изданию рассказал о встрече с представителем бригады Нацгвардии. Лунич сообщил о подготовке властей к наплыву новобранцев и добавил, что законопроект о снижении возраста набора в ВСУ в настоящий момент ожидает принятия Верховной Радой Украины.

Ранее Рада решила уволить депутата и советника комитета по вопросам экономического развития Назария Волянского за высказывание о скором снижении мобилизационного возраста. Волянский заявил, что мобилизационный возраст на Украине якобы снизят до 18-20 лет в начале 2025 года.