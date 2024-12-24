В Венгрии заявили об отсутствии приглашения на инаугурацию Трампа

Глава МИД Венгрии Сийярто: Орбан не получил приглашение на инаугурацию Трампа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер-министр страны Виктор Орбан не получил приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Сийярто заявил об отсутствии приглашения Орбана на инаугурацию Трампа и подчеркнул, что это нетипичное для Вашингтона явление.

«Нет, я понимаю, что обычно они так не поступают. Так что такого рода приглашения не было», — отметил министр.

Ранее Трамп заявил, что не пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на свою инаугурацию, запланированную на 20 января 2025 года. Он отметил, что если политик сам захочет присутствовать на церемонии, то он не будет этому препятствовать.