Волонтер ВСУ Чмут: командование создало хаос в управлении войсками

Власти Украины и командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) создали хаос в управлении армии. Об этом заявил волонтер ВСУ, глава фонда помощи Тарас Чмут в интервью «Украинской правде».

«Откладывая в свое время закон о мобилизации, откладывая адекватные кадровые назначения, поддерживая амбиции отдельных молодых офицеров иметь большие части, мы породили хаос в управлении войсками», — рассказал Чмут.

По его словам, по бумагам на участках фронта множество людей, вооружения, боеприпасов и техники, когда на самом деле «фронт сыпется из-за хаоса в управлении».

Ранее Чмут заявил, что для всех уровней командования ВСУ характерна ложь вышестоящему начальству. Он подчеркнул, что рассказывающие о негативном положении командиры ВСУ лишаются должностей.