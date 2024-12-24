Рогов: ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы России уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

Он отметил, что на васильевском направлении также уничтожены скопления живой силы и техники украинской армии. Основные удары российских войск, по словам Рогова, наносились севернее Каменского, в Степногорске и Приморском. Попытки ВСУ контратаковать на этом участке оборачиваются для них значительными потерями.

Рогов также заявил, что на ореховском направлении в Запорожской области российские войска нанесли серию ударов по позициям ВСУ в районе Новоданиловки.

Ранее на Украине рассказали о продвижении российских войск. Военные взяли под контроль Макаровку, Сухие Ялы и Зеленовку в Донецкой народной республике.