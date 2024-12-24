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16:02, 24 декабря 2024Экономика

Выпускающая звезду для Mercedes компания объявила о банкротстве

Немецкий производитель значков для Mercedes-Benz объявил о банкротстве
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Pavel Golovkin / Reuters

Немецкий производитель пластмасс Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, известный производством значков в форме трехлучевой звезды для автомобилей Mercedes-Benz, объявил о банкротстве. Об этом говорится в публикации Bloomberg.

Такое решение компания приняла в связи с ростом затрат и увядающим спросом, следует из материала. При этом будущее 1,5 тысячи ее сотрудников остается неопределенным, отметили там.

Gerhardi — не единственная пострадавшая от кризиса в отрасли компания. Как и многие производители автомобильных компонентов, она долгое время пыталась удержаться на плаву из-за сокращения производства со стороны автоконцернов. Последние, в свою очередь, идут на такие меры в результате низких продаж и сложностей с переходом на электромобили.

Компания Gerhardi была создана в 1796 году как изготовитель металлических изделий. К XX веку она стала ключевым поставщиком решеток, ручек и хромированных накладок для Mercedes-Benz Group AG. В дальнейшем бренд переключился на производство пластмассовых изделий, при этом продолжив поставлять продукцию автопроизводителю из ФРГ.

В начале декабря стало известно о забастовке работников Volkswagen в Германии. Они протестовали против сокращения рабочих мест в стране. Сообщалось, что стачка затронет сразу все предприятия компании.

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