Запрет звонков в мессенджерах назвали не самым плохим решением

Глава TelecomDaily назвал запрет звонов в мессенджерах не самым плохим решением

Запрет звонков в мессенджерах, по крайней мере с иностранных номеров, — не самое плохое решение, заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Его цитирует «Ридус».

По словам эксперта, главное — отрубить голосовую связь между злоумышленником и его потенциальной жертвой. «Учитывая, что в традиционной телефонии государство направлено на устранение номеров, которые попадают в черные списки, и что через мессенджеры проходит большое количество голосовых вызовов из других стран, в текущей ситуации это не самое плохое решение», — отметил Кусков.

Ранее 24 декабря стало известно, что Минцифры и Роскомнадзор захотели ограничить голосовые звонки через мессенджеры из-за активности мошенников. Обсуждается два варианта: блокировка голосового трафика из-за границы и полный запрет на голосовые звонки.

Депутат Госдумы Александр Ющенко считает, что ограничение голосовых звонков через мессенджеры не поможет в борьбе с мошенниками. По его мнению, это негативно отразится только на добросовестных пользователях, но не остановит злоумышленников.

