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09:07, 24 декабря 2024Ценности

Жена российского миллиардера снялась в блестящем бюстгальтере

38-летняя модель Перминова снялась в блестящем бюстгальтере и мини-юбке
Екатерина Ештокина

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила фото, на котором она позировала в черном мини-юбке, блестящем бюстгальтере и приспущенном с плеч жакете. При этом она продемонстрировала длинные стройные ноги и рельефный пресс. В качестве обуви звезда выбрала черные остроносые туфли. При этом в руках она держала пару блестящих лодочек.

Ранее в декабре жена российского миллиардера раскрыла отношение к старению. Знаменитость указала, что в 38 лет довольна собственной внешностью больше, чем в 27 лет, и не хотела бы вернуться в тот возраст.

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