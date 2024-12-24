Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:32, 24 декабря 2024Силовые структуры

Жителя ДНР лишили российского гражданства за попытку установить контакт с СБУ

Жителя Донецка лишили гражданства РФ за попытку установить контакт с СБУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сотрудники МВД лишили российского гражданства жителя Донецка Игнатенко А.И., который пытался установить контакт со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

Мужчина был выявлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий управления ФСБ по региону. По данным ведомства, он, являясь гражданином России, пытался установить контакт с представителями СБУ в соцсетях, чтобы выполнять задачи для нанесения ущерба безопасности России.

Решением Управления внутренней миграции МВД по ДНР его лишили статуса гражданина РФ.

Ранее стало известно, что МВД лишило гражданства России более 1300 иностранных граждан за 2024 год. Всего сотрудниками было проведено почти 250 тысяч мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Участникам СВО отказались давать льготную ипотеку. Минфин выступил против этой идеи

      Российский тревел-блогер назвал самый безопасный город в мире

      Раскрыта опасность использования кондиционеров зимой

      В Финляндии закроют используемый россиянами для «откатки» визы магазин

      Жителя ДНР лишили российского гражданства за попытку установить контакт с СБУ

      После взрыва с двумя жертвами на заводе в Хакасии задержали начальника цеха

      Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

      Стая собак растерзала 68-летнюю пенсионерку в российском регионе

      В десяти регионах запретили майнинг

      Названы способы улучшить прелюдию и сделать секс более страстным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше