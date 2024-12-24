Жителя ДНР лишили российского гражданства за попытку установить контакт с СБУ

Жителя Донецка лишили гражданства РФ за попытку установить контакт с СБУ

Сотрудники МВД лишили российского гражданства жителя Донецка Игнатенко А.И., который пытался установить контакт со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

Мужчина был выявлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий управления ФСБ по региону. По данным ведомства, он, являясь гражданином России, пытался установить контакт с представителями СБУ в соцсетях, чтобы выполнять задачи для нанесения ущерба безопасности России.

Решением Управления внутренней миграции МВД по ДНР его лишили статуса гражданина РФ.

Ранее стало известно, что МВД лишило гражданства России более 1300 иностранных граждан за 2024 год. Всего сотрудниками было проведено почти 250 тысяч мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства.