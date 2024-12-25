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09:45, 25 декабря 2024Ценности

51-летняя Хайди Клум опубликовала фото в прозрачном наряде без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум опубликовала фото в откровенном наряде. Кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя манекенщица позировала в черном прозрачном комплекте из кружева, состоящем из топа с длинными рукавами и колготок. Поверх упомянутых изделий она примерила расклешенную мини-юбку. В то же время звезда отказалась от бюстгальтера.

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7 мая 2019

Образ дополнили меховые сапоги до колена. На фото знаменитость стояла у камина с распущенными волосами и без макияжа.

Ранее в декабре 51-летняя Хайди Клум и ее 20-летняя дочь примерили нижнее белье для рекламы. Манекенщица позировала в атласной пижаме и черном кружевном бюстгальтере, а также в красных полупрозрачных трусах.

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