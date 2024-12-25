РИА Новости: ВС России уничтожили пехотное подразделение ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие уничтожили подразделение 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.

По данным агентства, подразделение было ликвидировано в ходе наступательных действий в районе населенного пункта Леонидово. Отмечается, что российские солдаты взяли в плен трех украинских бойцов, а еще четыре были уничтожены во время перестрелки.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе по 14 бригадам украинских войск в Курской области. В оборонном ведомстве рассказали, что с момента вторжения в российский регион ВСУ лишились более 43 510 солдат.