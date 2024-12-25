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11:22, 25 декабря 2024Мир

Байден поддержал Пэрис Хилтон по одному вопросу

The Hill: Байден поддержал законопроект, продвигаемый Пэрис Хилтон
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Действующий президент США Джо Байден поддержал законопроект о прекращении жестокого обращения с детьми в учреждениях, продвигаемый американской светской львицей, актрисой, певицей и дизайнером Пэрис Хилтон. Об этом сообщает The Hill.

«Пэрис Хилтон потратила месяцы на то, чтобы добиться принятия федерального закона, который призовет к ответственности лечебные центры и учреждения по уходу за детьми. Она часто появлялась на заседаниях Конгресса США, чтобы призвать законодателей принять закон о прекращении институционального насилия над детьми», — передает газета.

Конгресс согласовал этот законопроект, отправив его на подписание Байдену. Авторы материала указали на то, что принятие данной инициативы принесло политическую победу Хилтон, которая также выразила «заинтересованность потенциально стать официальным должностным лицом».

28 июня Пэрис Хилтон приняла участие в заседании Конгресса США, где заявила о важности модернизации программ по защите детей. В своей речи она раскрыла детали о жизни в закрытой частной школе, в которую ее отправили в 16 лет родители из-за плохого поведения.

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