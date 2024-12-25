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09:40, 25 декабря 2024Мир

Белоголовый орлан официально стал национальной птицей США

Байден подписал закон о признании белоголового орлана национальной птицей США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Madrid / USA TODAY Sports / Reuters

Действующий американский лидер Джо Байден подписал законопроект, признающий белоголового орлана национальной птицей США. Об этом сообщает ABC News.

«Байден подписал законопроект, вносящий поправки в Кодекс США, чтобы исправить то, что долгое время оставалось незамеченным, а именно — официально признать белоголового орлана национальной птицей Соединенных Штатов», — передает телеканал.

Как отмечают авторы материала, изображение белоголового орлана впервые появилось на Большой печати США в 1782 году. Однако при этом официально орлан так и не был признан тем, кем многие его считали, — национальной птицей.

Ранее Байден подписал «Закон о национальной обороне США на 2025 год», который обязывает американскую разведку и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) оценить риски прекращения военной и экономической помощи Украине. Оценка также должна будет включать анализ возможностей других стран продолжать поддержку Киева без участия Вашингтона.

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