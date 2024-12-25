Число выживших после крушения пассажирского самолета в Казахстане увеличилось

25 человек выжили после крушения пассажирского самолета в Казахстане

Число выживших после крушения пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании Az Airlines в Казахстане увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что теперь речь идет о 25 пассажирах, всех доставили в больницы.

Ранее сообщалось, что выжили лишь 12 человек. На борту находились граждане Казахстана, Азербайджана, России, Таджикистана и Киргизии.

Уточняется, что крушение потерпел лайнер Embraer 190 AHY8243 Az Airlines. Он подал сигнал ЧС из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой. Также известно, что изначально самолет летел из Баку в Грозный, но из-за тумана был перенаправлен в Махачкалу.