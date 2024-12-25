Дан прогноз по ценам на водку после 1 января

Экономист Корнеев: с 1 января водка подорожает на 50, а коньяк на 95 рублей

С начала следующего года в России подорожает алкоголь. Об этом заявил экономист Валерий Корнеев. Его процитировал «Лайф».

Одной из причин этого, по словам эксперта, станет повышение акцизных ставок. Как следствие, минимальная розничная цена водки вырастет на 50 рублей, коньяка — на 95 рублей, а бренди — на 69 рублей. Игристые вина из экономсегмента останутся на прежних ценовых позициях. Минимальная цена бутылки такого напитка объемом 0,75 литра составит 239 рублей.

«Подорожание ощутят только покупатели самой дешевой алкогольной продукции», — подчеркнул Корнеев.

Ранее выяснилось, что к Новому году жители России расходуют на спиртное в среднем около четырех тысяч рублей. За год соответствующие траты выросли на семь процентов.

Также известно, что с 1 января 2025 года минимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра вырастет с 299 до 349 рублей. Для коньяка этот показатель составит 651 рубль.