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17:01, 25 декабря 2024Путешествия

Дыры неизвестного происхождения на упавшем в Казахстане самолете попали на видео

Похожие на следы осколков дыры на упавшем в Казахстане самолете попали на видео
Мария Борисова
Мария Борисова

Дыры неизвестного происхождения появились на фюзеляже самолета, упавшего в Казахстане. Они попали на видео, которое публикует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Как пишут СМИ, отверстия на хвостовой части лайнера похожи на следы поражающих элементов или осколков. Предварительно, версии о столкновении с птицами и взрыве кислородного баллона на борту самолета могут оказаться неверными.

Ранее сообщалось, что Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) мог быть атакован украинским беспилотником. При этом пилоты могли не заметить дрон. Подтвердится ли версия, станет известно после изучения черного ящика.

Азербайджанский самолет потерпел крушение в Актау, Казахстан. На борту было 67 человек, как минимум 32 из них выжили. Среди находившихся на борту были пассажиры из России, Азербайджана и Киргизии.

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