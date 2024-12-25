Гагин: ВСУ сосредоточили серьезную группировку в Часовом Яре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили серьезную группировку в Часовом Яре. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин, цитирует РИА Новости.

«Во время штурма Артемовска они уже предполагали, что они его оставят, и пути отступления готовили. И, собственно говоря, формировали Часов Яр именно как новый город-крепость, который будет заменять Артемовск», — сказал он.

Гагин подчеркнул, что российские военные продолжают взятие под контроль Часова Яра. По его словам, сейчас бойцы ВСУ закрепились за огнеупорным заводом. В городе есть множество сложностей, в том числе подземные коммуникации и фортификации, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что некоторые укрепления ВСУ на территории ДНР были разрушены. Отмечается, что повреждения получили фортификации в районе населенных пунктов Новый Комар, Сонцовка, Часов Яр и Курахово.