Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:23, 25 декабря 2024Бывший СССР

Гагин сообщил о серьезной группировке ВСУ в Часовом Яре

Гагин: ВСУ сосредоточили серьезную группировку в Часовом Яре
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили серьезную группировку в Часовом Яре. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин, цитирует РИА Новости.

«Во время штурма Артемовска они уже предполагали, что они его оставят, и пути отступления готовили. И, собственно говоря, формировали Часов Яр именно как новый город-крепость, который будет заменять Артемовск», — сказал он.

Гагин подчеркнул, что российские военные продолжают взятие под контроль Часова Яра. По его словам, сейчас бойцы ВСУ закрепились за огнеупорным заводом. В городе есть множество сложностей, в том числе подземные коммуникации и фортификации, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что некоторые укрепления ВСУ на территории ДНР были разрушены. Отмечается, что повреждения получили фортификации в районе населенных пунктов Новый Комар, Сонцовка, Часов Яр и Курахово.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появилась версия об атаке украинского дрона на разбившийся в Казахстане самолет

      В Госдуме прокомментировали авиакатастрофу в Казахстане фразой «второй малайзийский боинг»

      Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях против ВС России

      Россия почти утроила поставки в Китай одного вида продукции

      Индия утратила статус главного покупателя российской нефти

      Журналистку Латынину оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      Военблогеры увидели на фюзеляже летевшего в Чечню самолета признаки подрыва ЗРК

      В МИД назвали хамским высказывание Зеленского о Фицо

      Захарова ответила на обещания Трампа положить конец «хаосу» на Ближнем Востоке

      В российском городе осудили мужчину за расправу над знакомым с особой жестокостью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше